غارات لمقاتلات التحالف تدمر مخزن أسلحة تابع لمليشيا الحوثي بالجوف اليمنية

فهمي محمد(صدى):

دمرت غارات لمقاتلات التحالف العربي مخزن أسلحة تابع لمليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الجبل بجبهة الساقية التابعة لمحافظة الجوف اليمنية.

وقال مصدر عسكري يمني، إن غارات التحالف والتي أسفرت أيضا عن تدمير آليات قتالية للمليشيا تزامنت مع عمليات عسكرية للجيش اليمني، ضد المتمردين الحوثيين في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف وموقع سداح.

وأشار المصدر، وفقا لموقع القوات المسلحة اليمنية إلى أن الجيش أحبط هجوما للمليشيا الحوثية الانقلابية في منطقة الزرقة بمديرية المصلوب وآخر في مواقع الجبل جنوبي منطقة الساقية.