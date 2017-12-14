بقيمة 12 مليار ريال.. المبادرات الأربع لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

نايف السالم(صدى):

كشفت خطة تحفيز القطاع الخاص التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله – 4 مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخصص لتلك المبادرات الأربع أكثر من 12 مليار ريال.

وجاءت المبادرات على النحو التالي:

1- مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ (800.000.000) ثمانمائة مليون ريال .

2- مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ (1.600.000.000) مليار وستمائة مليون ريال.

3- مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ (2.800.000.000) مليارين وثمانمائة مليون ريال.

4- مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ (7.000.000.000) سبعة مليارات ريال.

ومن المقرر أن تستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة ، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 .