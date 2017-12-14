” المسحل ” : 5 قضايا تهدد الآندية أمام الفيفا.. وإغلاق 12 آخرين

نواف السالم(صدى):

أشاد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم النائب السابق لرئيس الاتحاد ياسر المسحل، بالدور الذي قام به الاتحاد في السنة الحالية، مؤكدًا أنه قام بأداء ناجح وملموس في قضايا الأندية السعودية لدى الفيفا.

وأوضح ” المسحل” أن هذا النجاح يعود إلى التعاون التام بين الاتحاد و الأندية عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها الواتس آب، حيث جرى التنسيق مع كل قضية على حدة وانهاء المقدورعليها، لافتًا إلى أنه تم إغلاق 12 قضية كانت ستنتهي بخصم نقاط من الأندية نهائيًا.

وأضاف أنه ما زال هناك 5 قضايا تحت المتابعة ويبلغ متوسط حقوقها 200 ألف دولار، قائلًا إنه سيتم إصدار بيانًا كاملًا بكافة تفاصيل قضايا الأندية في الفيفا وآخر المستجدات بها خلال أسبوعين.

كما أكد ” المسحل” أن الأندية السعودية ترتكب أخطاء قانونية بدائية جدًا وتتمثل في عدم مراجعة العقود مع اللاعبين والمدربين من قبل مختصين قبل توقيعها مما يجعلها عرضة للعقوبات في حال الاختلاف، مشيرًا إلى أن الاتحاد كلفه بالتعاقد مع مكتب محاماة لمتابعة قضايا الأندية السعودية في الفيفا.