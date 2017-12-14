بالفيديو .. المرأة القصيرة أكثر جذبا للرجل وتشعره بقوته 

أماني الغامدي(صدى):

قالت الأخصائية الاجتماعية لطيفة بن حميد، خلال مداخلة تليفونية أجرتها في برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية قد ينجذب بعض الرجال للمرأة القصيرة، ولكنها نسبية فتختلف من رجل لأخر ومن تفكير لأخر.

وأضافت لطيفة أن الرجل الذي ليس لديه ثقة بنفسه لا يفضل المرأة الطويلة، فيشعر أمام المرأة القصيرة بالهيبة والثقة، لإحساسه بأنه يستطيع السيطرة عليها وأنه أقوى منه.

وأشارت دراسات عديدة أن المرأة القصيرة تنجح في جذب الرجل إليها ، لتمتعها بالنشاط والحيوية ، كما أنها تسمح بحجمها الصغير للرجل باحتوائها ولإشعاره برجولته .