بالفيديو .. المرأة القصيرة أكثر جذبا للرجل وتشعره بقوته
قالت الأخصائية الاجتماعية لطيفة بن حميد، خلال مداخلة تليفونية أجرتها في برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية قد ينجذب بعض الرجال للمرأة القصيرة، ولكنها نسبية فتختلف من رجل لأخر ومن تفكير لأخر.
وأضافت لطيفة أن الرجل الذي ليس لديه ثقة بنفسه لا يفضل المرأة الطويلة، فيشعر أمام المرأة القصيرة بالهيبة والثقة، لإحساسه بأنه يستطيع السيطرة عليها وأنه أقوى منه.
وأشارت دراسات عديدة أن المرأة القصيرة تنجح في جذب الرجل إليها ، لتمتعها بالنشاط والحيوية ، كما أنها تسمح بحجمها الصغير للرجل باحتوائها ولإشعاره برجولته .
لطيفة بن حميد .. أخصائية اجتماعية : الرجال ربما ينجذبون لهذه الصفات في المرأة القصيرة #برنامج_سيدتي
#روتانا_خليجية pic.twitter.com/GeJzonl8s7
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) December 13, 2017
حسن[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 49 دقيقة
انا اقدر اقسم ان الصحفي الي في صدى منزل هالخبر قصير الطول هههههه
درة البسامي[ عدد التعليقات: 845 ] نشر منذ 44 دقيقة
لكل شخص طريقته في التفكير وفي الإهتمام ..
بل وفي الجذب والإنجذاب…
ولكن خير الامور الوسط…
الطول المتوسط (الطبيعي) للمرأة هو الأفضل… (وجهة نظر )..
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10159 ] نشر منذ 22 دقيقة
اعرف الكثير يحبون القصيرةة ويفضلونهاا ع الطويلةة بأمور
😜😎😎