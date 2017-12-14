الهلال: نرغب خوص مباريات آسيا على ملعب الملك سعود

ماجد محمد(صدى):

ترغب إدارة نادي الهلال في خوض مباريات فريقها الأول في دوري أبطال آسيا 2018، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض .

وقالت الإدارة أنها جهزت طلبًا رسميًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تناشد فيه بلعب المباريات على ملعب الملك سعود، خاصة بعد إنهاء شركة ” صلــة” الرياضيــة أعمالها في جعل الملعب مطابق لشروط استضافة مباريــات البطولــة.

يذكر أن إدارة النادي وشركة صلة يسعيان لفتح ملعب الجامعة في 26 يناير المقبل لمباراة الهلال مع الرائد في الجولة الـ 19 من دوري المحترفين السعودي.