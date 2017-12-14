الهلال: نرغب خوص مباريات آسيا على ملعب الملك سعود
ترغب إدارة نادي الهلال في خوض مباريات فريقها الأول في دوري أبطال آسيا 2018، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض .
وقالت الإدارة أنها جهزت طلبًا رسميًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تناشد فيه بلعب المباريات على ملعب الملك سعود، خاصة بعد إنهاء شركة ” صلــة” الرياضيــة أعمالها في جعل الملعب مطابق لشروط استضافة مباريــات البطولــة.
يذكر أن إدارة النادي وشركة صلة يسعيان لفتح ملعب الجامعة في 26 يناير المقبل لمباراة الهلال مع الرائد في الجولة الـ 19 من دوري المحترفين السعودي.
مؤدب[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 14 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه كبير آسيا وزعيم آسيا على ايش أجل وصلت فيكم تناشدون تلعبوا مع جمهور الزعيق عشان تعيشوا الجو ان المباريات محليه وتفوزوا والله من الضعافه والمسكنه حتى ملعب الملز وأستاذ الملك فهد مانفعت معهم … لو فيه شمس كان من امس اخذتوا آسيا من عام 2002 ليومك هذا واللاعب والفريق إللي مسوي الزعيم وفي رأسه كورة ووطنية مو بنات ودلع وآلله لو يلعب فوق جبل يبغى راح يفوز