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بالفيديو.. الصبغات والمكواة تضر الشعر

بالفيديو.. الصبغات والمكواة تضر الشعر
أماني الغامدي(صدى):

قالت خبيرة الشعر فاطمة حاتم خلال لقائها في برنامج ” سيدتي ” على قناة “ روتانا خليجية ” أن أكثر ما يضر الشعر طريقة الكوي والأستشوار الخاطئ.

وأضافت أن الصبغات تضر كثيرا حتى وأن ذهبت لخبيرة تجميل، لأن طبيعة الشعر في المجتمعات العربية داكنة، وترغب بعض السيدات والفتيات في الحصول على ألوان صبغات فاتحة وهذا يجهد الشعر ويضر به كثيرا.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 2 ساعتين

احلفوا بالله عشان نصدقكم

[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 2 ساعتين

بس الصورة التعبيرية الاولة متوقع شي بيضرها

[ عدد التعليقات: 11585 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياحياة الشقى وليه كوي واستشوار 👈كدش وخلاص 😍
اختصارنا عليك حاجتين هدر الطاقه وهدر الوقت 😁
١٠ دقائق و منتهيه 😁 مافيه احلا من هيك 😂

[ عدد التعليقات: 3130 ] نشر منذ 1 ساعة

اللي بالصورة يبدو أنها قرفانة من شكل شعرها * !!!
*
غطسي شعر راسك بزيت زيتون والأمور بتكون طيبه بعدها *هههههههههه

[ عدد التعليقات: 845 ] نشر منذ 34 دقيقة

زيت جوز الهند الطبيعي (الأصلي )…
له مفعول قوي في تنعيم الشعر ….(لا يحتاج إلى سشوار)
ولكن وبالتأكيد الشعر الذي هو في أصله من الأنواع الناعمة …

[ عدد التعليقات: 10159 ] نشر منذ 20 دقيقة

الحمدلله هالامور م اعرفها ☺☺☺..
شعري م اصبغه لاني احب لونهه الطبيعي ☺☺

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