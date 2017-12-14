بالفيديو.. الصبغات والمكواة تضر الشعر

أماني الغامدي(صدى):

قالت خبيرة الشعر فاطمة حاتم خلال لقائها في برنامج ” سيدتي ” على قناة “ روتانا خليجية ” أن أكثر ما يضر الشعر طريقة الكوي والأستشوار الخاطئ.

وأضافت أن الصبغات تضر كثيرا حتى وأن ذهبت لخبيرة تجميل، لأن طبيعة الشعر في المجتمعات العربية داكنة، وترغب بعض السيدات والفتيات في الحصول على ألوان صبغات فاتحة وهذا يجهد الشعر ويضر به كثيرا.