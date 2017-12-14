بالفيديو.. الصبغات والمكواة تضر الشعر
قالت خبيرة الشعر فاطمة حاتم خلال لقائها في برنامج ” سيدتي ” على قناة “ روتانا خليجية ” أن أكثر ما يضر الشعر طريقة الكوي والأستشوار الخاطئ.
وأضافت أن الصبغات تضر كثيرا حتى وأن ذهبت لخبيرة تجميل، لأن طبيعة الشعر في المجتمعات العربية داكنة، وترغب بعض السيدات والفتيات في الحصول على ألوان صبغات فاتحة وهذا يجهد الشعر ويضر به كثيرا.
خبيرة الشعر فاطمة حاتم : مكواة الشعر الخاطئة والصبغات الشخصية تدمر الشعر .. ولابد من الحذر منها لأنها أكثر مشكلات تقصف الشعر#برنامج_سيدتي
#روتانا_خليجية pic.twitter.com/BJVsESim6X
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) December 13, 2017
الفلاح[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 2 ساعتين
احلفوا بالله عشان نصدقكم
الفلاح[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 2 ساعتين
بس الصورة التعبيرية الاولة متوقع شي بيضرها
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11585 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياحياة الشقى وليه كوي واستشوار 👈كدش وخلاص 😍
اختصارنا عليك حاجتين هدر الطاقه وهدر الوقت 😁
١٠ دقائق و منتهيه 😁 مافيه احلا من هيك 😂
رااايق[ عدد التعليقات: 3130 ] نشر منذ 1 ساعة
اللي بالصورة يبدو أنها قرفانة من شكل شعرها * !!!
*
غطسي شعر راسك بزيت زيتون والأمور بتكون طيبه بعدها *هههههههههه
درة البسامي[ عدد التعليقات: 845 ] نشر منذ 34 دقيقة
زيت جوز الهند الطبيعي (الأصلي )…
له مفعول قوي في تنعيم الشعر ….(لا يحتاج إلى سشوار)
ولكن وبالتأكيد الشعر الذي هو في أصله من الأنواع الناعمة …
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10159 ] نشر منذ 20 دقيقة
الحمدلله هالامور م اعرفها ☺☺☺..
شعري م اصبغه لاني احب لونهه الطبيعي ☺☺