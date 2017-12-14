بعد قرار ” المركزي الأمريكي ” .. المملكة والإمارات والبحرين يرفعون أسعار الفائدة

علي القحطاني(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، رفع فائدة اتفاقات إعادة الشراء المعاكس ” الريبو العكسي ” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.50%، مؤكده أنها قررت إبقاء سعر فائدة إعادة الشراء ” الريبو ” الذي يستخدمه في إقراض الأموال للبنوك، من دون تغيير عند 2.00%.

وقرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، موضحًا أنه رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع بواقع ربع نقطة مئوية إلى 1.75%.

كما رفع مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة الأساسية بواقع 25 نقطة، كما رفع سعر الفائدة على الودائع لمدة أسبوع إلى 1.75% من 1.50%.

ومن جانبه أعلن بنك الكويت المركزي إنه قرر إبقاء سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير، على أن يظل في مستواه الحالي البالغ 2.75%؛ لترسيخ الأجواء المعززة لدعامات تعافي معدلات النمو الاقتصادي.

وكان مجلس الاحتياط الاتحادي أعلن، أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية؛ وتعتبر هذه الخطوة نصرًا للمركزي الأميركي الذي تعهد بمواصلة سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي.

وأكد مجلس الاحتياط على إبقاء توقعاته للفائدة للسنوات المقبلة من دون تغيير على رغم توقع صناع السياسة تسارعًا لنمو الاقتصاد الأمريكي في الأجل القصير.

كما توقع المجلس 3 زيادات في سعر الفائدة الأساسي على القروض في كل من العامين 2018 و 2019، وذلك بعد رفعها لليلة واحدو 3 مرات في هذا العام