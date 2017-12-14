بلدية الداير تغلق عدداً من المحلات المخالفة للصحة العامة

تركي السالم(صدى):

نفذ قسم صحة البيئة في بلدية محافظة الداير أمس, جولات ميدانية على عدد من المحالات التجارية والمطاعم, وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات واللوائح المعتمدة والتصدي للمخالفات التي تهدد صحة المستهلكين.

وأوضح رئيس بلدية الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور أن الفرق الرقابية قامت خلال الجولات بإغلاق 22 من المحلات المخالفة، شملت مطاعم وبوفيهات وبقالات ومحلات حلويات، إلى جانب مصادرة عددٍ من المواد الغذائية والأطعمة والخضروات الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى منتهية الصلاحية.

وأَضاف كما رصدت الفرق بعض الملاحظات كسوء تعبئة المواد الغذائية وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين وتدني مستوى النظافة العامة, مفيداً أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك حسب الأنظمة واللوائح.

وشدد المهندس مذكور، على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والتعليمات من قبل المحال والمطاعم, مؤكدًا استمرار الجولات التفتيشية الرقابية لتطبيق الأنظمة المتعلقة بالصحة العامة, داعيـًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية.