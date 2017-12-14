الحوثيون يحولون مدارس صنعاء إلى منابر لنشر فكرهم الإرهابي

فهمي محمد(صدى):

استغلت عناصر الحوثي الإيرانية، المدارس الحكومية في صنعاء؛ لنشر أفكارهم المتطرفة من خلال تلقين الطلاب والطالبات منهجهم الذي يسيرون عليه.

وقالت مصادر يمنية إن جماعة الحوثي تُقيم مراكز تعليم خاصة؛ لنشر منهجهم الطائفي، بجانب تخصيص حصص كاملة في المدارس لهذا الأمر، ويوزعون الكتب والمنشورات إلى البيوت؛ لنشر سمومهم على نطاق أوسع.

وأشارت المصادر إلى أن المدارس في صنعاء تحولت إلى منابر للتحريض؛ حيث يدرسون ملازم حسين الحوثي، دون علم أهالي الطلاب.