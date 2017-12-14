الجزر يقي من سرطان الدم
تحتوي العصائر على العديد من موجات التغذية الصحية، ويمكن تجهيز مختلف العصائر الطازجة في المنزل وكذلك تقدم شركات المواد الغذائية أنواع كثيرة من العصائر، ولكن يظل عصير الجزر ضمن أكثر العصائر الصحية التي يحتاجها الجسم.
يحتوي عصير الجزر على الألياف التي يحتاجها الجسم وتلعب دورا هاما في تحسين عملية الهضم، كما أنه يحمي من الإصابة من سرطان الثدي والمعدة والدم ويعد واقي وعلاجا لمرض الانسداد الرئوي.
يضم الكوب الواحد من عصير الجزر على 94 سعرة حرارية، و 0.35غرام من الدهون، و 21.9 من الكربوهيدرات و 2.24 غرام من البروتين، يحتوي أيضا على 689ملغ من البوتاسيوم و 0.217 ملغ من الثيامين و 0.513 من فيتامين ب6 ، و 36 ميكروغرام من فيتامين ك ، و 20 ملغ من فيتامين سي .
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11585 ] نشر منذ 2 ساعتين
مقال طيب 👍😊
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.الله يعافينا واياكم …مرض السرطان الوحيد الذي لايوجد دراسه واحد تقول انه وراثه كلها تفند ذلك
مع ان رايي الشخصي اشوفه وراثي درجه اولى وعوائل كثيره توارثوا هالمرض من بعضهم لانه شذوذ في الحمض النووي للخلايا ومعروف ان الحمض النووي ينتقل وراثيا….لكن مادري ليه لم يتم ادراجه في قائمة الامراض الوراثيه وان كان ليس شائع 🤔🤔
رااايق[ عدد التعليقات: 3130 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يبعد عنا شر الأمراض – عصير الجزر يقوي النظر !!!*****
درة البسامي[ عدد التعليقات: 845 ] نشر منذ 52 دقيقة
اللهم انزل عليهم الشفاء ..فلا شفاء إلا شفاؤك…
ودائما المواد الطبيعية مفيدة …
شرط أن لا يكون لدى الشخص حساسية من المكونات الرئيسية فيها…
حقيقة..ليس لدي خلفية عن التصنيف العالمي الطبي لمرض السرطان…
ولكن…من حديثي وتعاملي الشخصي مع أطباء إستشاريين لدينا ..
في مستشفيات حكومية على درجة عالية من التخصصية…
وفي مستشفيات خاصة ذات تأهيل عالي تقنياً وبشرياً(ليس على مستوى المملكة فقط بل على مستوى الشرق الأوسط)..
جميعهم يؤمنون أن مرض السرطان مرض وراثي أيضا…
ولذلك عندما يأتيهم مصاب بالسرطان …
ينصحوا أقارب المصاب من الدرجة الأولى والثانية…
بعمل فحوصات حتى من هم وهن في سن صغيرة …
بل ويصرّوا على أن تكون هذه الفحوصات على فترات متقاربة …(لإكتشاف المرض مبكراً)
فلا يقارنون بمن ليس لديهم تاريخ وراثي بالمرض…
بل ويحرصون على تسجيل عبارة (لديه تاريخ وراثي عائلي بالمرض).. في سجلاتهم