الجزر يقي من سرطان الدم

نورة الشهري(صدى):

تحتوي العصائر على العديد من موجات التغذية الصحية، ويمكن تجهيز مختلف العصائر الطازجة في المنزل وكذلك تقدم شركات المواد الغذائية أنواع كثيرة من العصائر، ولكن يظل عصير الجزر ضمن أكثر العصائر الصحية التي يحتاجها الجسم.

يحتوي عصير الجزر على الألياف التي يحتاجها الجسم وتلعب دورا هاما في تحسين عملية الهضم، كما أنه يحمي من الإصابة من سرطان الثدي والمعدة والدم ويعد واقي وعلاجا لمرض الانسداد الرئوي.

يضم الكوب الواحد من عصير الجزر على 94 سعرة حرارية، و 0.35غرام من الدهون، و 21.9 من الكربوهيدرات و 2.24 غرام من البروتين، يحتوي أيضا على 689ملغ من البوتاسيوم و 0.217 ملغ من الثيامين و 0.513 من فيتامين ب6 ، و 36 ميكروغرام من فيتامين ك ، و 20 ملغ من فيتامين سي .