بالفيديو.. رجل يطوف بأسطوانة غاز مشتعلة في الشارع ورد فعل صادم للمارة
شهدت إحدى الشوارع المصرية ، حالة من الذعر والقلق بين الأهالي ، عقب ظهور رجل يحمل في يده أسوانة غاز منزلية مشتعلة .
وظهر الرجل في مقطع فيديو متداول وهو يحمل الأنبوبة المشتعلة مٌحاولاً إبعادها عن منزله وعن الأهالي ، وأثناء محاولته إطفاؤها في الشارع ألتف حوله المارة محاولين مساعدته بدلاً من الهروب بعيداً عنها تخوفاً من الإنفجار .
هم يبكي وهم يضحك شوف الناس اتعملت إزاى مع حريق أنبوبة بتوجاز
هم يبكي وهم يضحك شوف الناس اتعملت إزاى مع حريق أنبوبة بتوجاز "كانت ممكن تنفجر فى اي لحظة"
Posted by شاهد بدون حذف on Tuesday, December 12, 2017
الفلاح[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 2 ساعتين
مجنون
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39885 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربع تعاونوا ماذلوا ,, كفو ,,