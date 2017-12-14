بالفيديو.. رجل يطوف بأسطوانة غاز مشتعلة في الشارع ورد فعل صادم للمارة

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى الشوارع المصرية ، حالة من الذعر والقلق بين الأهالي ، عقب ظهور رجل يحمل في يده أسوانة غاز منزلية مشتعلة .

وظهر الرجل في مقطع فيديو متداول وهو يحمل الأنبوبة المشتعلة مٌحاولاً إبعادها عن منزله وعن الأهالي ، وأثناء محاولته إطفاؤها في الشارع ألتف حوله المارة محاولين مساعدته بدلاً من الهروب بعيداً عنها تخوفاً من الإنفجار .