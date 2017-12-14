” تنظيم الكهرباء ” : المملكة تسعى لبناء محطات طاقة نووية قريبًا

علي القحطاني(صدى):

أعلن محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، أمس الأربعاء، عن توجه المملكة لبناء محطات طاقة نووية، على أن يتم تنفيذها قريبًا.

وأوضح ” الشهري ” خلال افتتاح المؤتمر السعودي السابع للشبكات الكهربائية الذكية بعنوان ” حلول ذكية لطاقة مستدامة”، أن صناعة الكهرباء في المملكة تواجه عدد من التحديات، والتي يأتي على رأسها سرعة النمو في السنوات الماضية، مما يتطلب بناء محطات توليد وخطوط نقل، وتوزيع تقارب بعض الشبكات في بعض الدول.

وأشار إلى أن جمود التعرفة من أهم التحديات التي تواجه الصناعة، حيث تعمل على توفير الدخل الأساسي في صناعة الكهرباء وترسل الإشارات الصحيحة للمستهلكين ولمقدمي الخدمة لتحسين أدائها.

كما اقترح ” الشهري ” عدة حلول لهذه الأزمة، قائلًا إنه يجب رفع كفاءة القطاع وترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى هو تدشين برنامج التحكم في الأحمال، مؤكدًا أن تعديل التعريفة بحيث تكون تعريفة مرنة تعطي الإشارة الصحيحة للمستهلك عن تكاليف صناعة الكهرباء في أوقات قد تصل التكاليف إلى قيم متدنية.

وأشاد ” الشهري ” بتفعيل قرار ” حساب المواطن ” الذي يسهم في توجيه الدعم و مساعدة الفئات المحتاجة جدًا من خلال برنامج الضمان الاجتماعي، لافتًا إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تدعم الآن هذه الفئات المسجلة في الضمان بكامل فاتورتها من الكهرباء، وتمثل شريحة كبيرة.