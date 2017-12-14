فوائد الأسبرين لعلاج النوبات القلبية

نورة الشهري(صدى):

يوصي الأطباء المختصون بتناول ” الأسبرين ” بعد التعرض للإصابة بالنوبة القلبية، كما تنصح بمن يعانون من أزمات قلبية بمضغ الأسبرين؛ لأن المضغ يساعد على سرعة امتصاصه ووصوله إلى الدم فتبلغ سرعة امتصاصه من 3-5 دقائق، أما الابتلاع فيقلل تركيزه، في حالة الشعور بالألم.

ويعد الأسبرين وسيلة فعالة لمنع النوبات القلبية، والجرعة التي ينصح بها الأطباء هي 75 ملغ من قرص الأسبرين.

كما يناشد الأطباء بتناول الأسبرين يوميًا بعد وجبات الطعام تحديدًا تجنبًا للإصابة بقرحة المعدة والحموضة.

ويسبب الأسبرين قرحة الأثني عشر في حالة تناوله علي المدى الطويل، لذلك ينصح الأطباء بتناول نوع من الأسبرين المغلف لحماية المعدة من القرحة.