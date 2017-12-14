” معادن “: مد قرض المرابحة الدوار خمس سنوات إضافية وخفض قيمته إلى 7.5 مليار ريال

عادل الحربي(صدى):

أوضحت شركة التعدين العربية السعودية ” معادن ” ، أنها وقعت أمس الأربعاء، اتفاقية لمد قرض المرابحة الدوّار، لمدة خمس سنوات إضافية.

وقالت شركة التعدين، ” أن تمويل المرابحة غير مسحوب حالياً ويوفر دعماً مسانداً للسيولة النقدية التي تحتاجها الشركة ” ،وأضافت أنها ” خفضت قيمة تمويل المرابحة الدوّار من مبلغ 9 مليارات ريال إلى 7.5 مليار ريال “.

يذكر أن شركة معادن وقعت في 18 ديسمبر 2012، اتفاقية لتمويل قرض مرابحة دوّار بمبلغ 9 مليارات ريال لمدة خمس سنوات مع كلٍ من: البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني، مصرف الراجحي، بنك الجزيرة، جي بي مورجان تشيس، البنك العربي الوطني، بنك البلاد، والبنك السعودي للإستثمار.