” معادن “: مد قرض المرابحة الدوار خمس سنوات إضافية وخفض قيمته إلى 7.5 مليار ريال
أوضحت شركة التعدين العربية السعودية ” معادن ” ، أنها وقعت أمس الأربعاء، اتفاقية لمد قرض المرابحة الدوّار، لمدة خمس سنوات إضافية.
وقالت شركة التعدين، ” أن تمويل المرابحة غير مسحوب حالياً ويوفر دعماً مسانداً للسيولة النقدية التي تحتاجها الشركة ” ،وأضافت أنها ” خفضت قيمة تمويل المرابحة الدوّار من مبلغ 9 مليارات ريال إلى 7.5 مليار ريال “.
يذكر أن شركة معادن وقعت في 18 ديسمبر 2012، اتفاقية لتمويل قرض مرابحة دوّار بمبلغ 9 مليارات ريال لمدة خمس سنوات مع كلٍ من: البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني، مصرف الراجحي، بنك الجزيرة، جي بي مورجان تشيس، البنك العربي الوطني، بنك البلاد، والبنك السعودي للإستثمار.
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