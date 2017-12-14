ارتفاع أعداد ذكور المملكة عن الإناث بنسبة 2%

عادل الحربي(صدى):

تخطى عدد المواطنين الذكور عدد الإناث بحوالي 2% في المملكة، وذلك في أحدث مسح سكاني أجرته الهيئة العامة للإحصاء لعام 2017.

وأوضح المسح الإحصائي أن عدد المواطنين بلغ 20408362 نسمة، 51% منهم ذكور، وبمجموع 10396914 شخصا، و 49% إناث بمجموع 10011448 امرأة.

وأكد المسح تفاوت كبير في التوزيع السكاني للمواطنين، حيث شكل الذكور 52% في كل من الرياض والشرقية وتبوك، بينما بلغوا 51% في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، جازان، القصيم، نجران، الجوف، والحدود الشمالية.

واحتلت الرياض المنطقة الأعلى من حيث عدد السكان، حيث يسكنها 22.8% من المواطنين بمجموع 4658322 مواطنا ومواطنة،بينما جاءت الحدود الشمالية المرتبة الأخيرة، حيث بلغ 288921 بنسبة 1.4%.