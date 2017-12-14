جماهير الهلال تناشد هزاع التخلي عن عموري

نواف السالم(صدى):

غردت جماهير الهلال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عبر ” هاشتاج ” #وافق_يا_هزاع، وذلك بعد أن أكد النجم الإماراتي عموري بأن أمر انتقاله إلى الهلال بيد الشيخ هزاع بن زايد.

في الجانب الآخر، واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر أمس تدريباته الاعتيادية؛ استعداداً لمباراته يوم الأحد القادم أمام فريق الفيحاء ضمن الجولة (14) من الدوري السعودي للمحترفين بمشاركة المهاجم السوري عمر خربين بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، فيما واصل اللاعبين عبدالله الحافظ، حسن كادش، ونيوكولاس ميليسي برامجهم التأهيلية المعدة لهم مسبقاً. وتركّزت الحصة التدريبية على الجوانب البدنية والفنية، تخلّلها مناورة على جزء من مساحة الملعب.