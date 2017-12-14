شرطة دبي تشيد بقيادة السعوديات للسيارة: ” الأكثر التزاماً بأنظمتنا المرورية “

نايف السالم(صدى):

قال اللواء محمد بن سيف الزفين مساعد القائد العام للعمليات في دائرة شرطة دبي، إن قائدات المركبات السعوديات تأتين في المركز الأول لتقيدهن بقيادة المركبات بدون ارتكاب مخالفات مرورية، إضافة إلى تقيدهن التام بالأنظمة المرورية والسلامة على باقي الجنسيات في الإمارة.

وأكد بن سيف، أن عدد إجمالي المخالفات التي حررت في إمارة دبي في عام 2016 والتي رصدت من خلال رجال الأمن والأنظمة التقنية بلغت 4.720.321 (تجاوزت 4 ملايين مخالفة) 60% منها حررت عن طريق الأنظمة التقنية، منها 2.720.840 مخالفات السرعة الزائدة، و54.898 تجاوز الإشارة الحمراء، و9399 عدم الالتزام بخط السير، و4123 التجاوز من كتف الطريق.

أما المخالفات التي حررت عن طريق تطبيق (كلنا شرطة) فبلغت 38.174 مخالفة.

جاء ذلك خلال عرضه الذي قدمه أمس (الأربعاء) بعنوان «استخدام التقنية المتقدمة في دبي لتحسين السلامة المرورية» وذلك في المحور الخامس ضمن جلسات ملتقى ومعرض السلامة المرورية الرابع، والذي تنظمه الجمعية السعودية للسلامة المرورية «سلامة»، بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وأرامكو السعودية وأمانة المنطقة الشرقية والإدارة العامة للمرور ووزارة التعليم، ووزارة النقل ولجنة السلامة المرورية، تحت شعار «دور التقنيات الذكية في تحسين السلامة المرورية» بفندق شيراتون الدمام.