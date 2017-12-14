قصة غريبة.. امرأة تقتل زوجها و ” عشيقها ” ينتحل صفة القتيل

أماني الغامدي(صدى):

عُرضت على إحدى محاكم الهند، جريمة قتل من نوع مختلف، حيث اتُهِمت امرأة بقتل زوجها وتبديل ملامحه بملامح عشيقها الذي انتحل شخصية القتيل عبر جراحة تجميل.

وقالت الشرطة الهندية لـ ” بي بي سي ” إنها ألقت القبض على الزوجة، سوالتي ريدي، ووجهت لها وعشيقها، راجيش أجاكولو، تهمة قتل الزوج، سودكار ريدي، فيما أرجئت إحالة العشيق إلى المحاكمة؛ لحين انتهاءه من العلاج الذي يتلقاه الآن بالمستشفى ” .

وكشفت التحقيقات، عن أن الزوجة دبرت حالة الاعتداء على العشيق باستخدام مادة كاوية، أصابته بحروق في الوجه أُدخل على إثرها المستشف، وبفحص بصمات أصابع المتهم-العشيق-وجدتها الشرطة المختصة أنها غير متطابقة مع بصمات الزوج.

وأكدت تحقيقات الشرطة أن جريمة القتل تمت ليلة 26 نوفمبر الماضي، وعملية تغيير ملامح العشيق تمت ليلة 28 وأدخل على إثرها المستشفى على الفور، وبمواجهة المتهمة بملابثات الجريمة اعترفت بأنها وعشيقها قتلا زوجها وتخلصا من جثته، وأخبرت أهل زوجها بتعرض ابنهم لهجوم بالحمض؛ وذلك لاتمام جريمتها.

وأوضحت الشرطة أنه كُشِف النقاب عن المؤامرة في 9 ديسبمر؛ حين زار شقيق المجني عليه المستشفى وساورته الشكوك فأبلغ الشرطة، لافتة إلى أن والدا الزوج القتيل دفع تكاليف المستشفى، والتي بلغت حوال 8 آلاف دولار.