رسميا.. إغلاق قضية ” رافعة الحرم ” نهائيا ببراءة ” بن لادن ” و12 آخرين

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن إغلاق قضية ” رافعة الحرم ” نهائيا ببراءة مجموعة ” بن لادن ” و12 آخرين من حادثة سقوط الرافعة في الحرم.

وأكدت المصادر، أن الدائرة الجزائية الـ9 بمحكمة مكة المكرمة أيدت الحكم الذي أصدرته محكمة مكة الجزائية في 2 أكتوبر الماضي، والقاضي ببراءة 13 متهما، بينهم مجموعة بن لادن، موضحة أن الرافعة التي سقطت في يوم عطلة رسمية كانت في وضعية صحيحة وآمنة، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين، بل تبين أخذهم الاحتياطات اللازمة، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأوضحت الدائرة القضائية في منطوق حكمها أن القاعدة الفقهية تنص على ” أن المباشر والمتسبب لا يضمنان إلا بالتعدي ” ، وفي هذه الحادثة كانت الريح هي المباشرة بإجماع ما ورد في تقارير الأرصاد وأرامكو واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة، مستندة إلى تقارير فنية وهندسية وفيزيائية وميكانيكية مستنسخة من الصندوق الأسود للرافعة، فضلا عن محاكاة الظاهرة الجوية غير العادية. كما أفردت المحكمة 25 صفحة لسرد أسباب الحكم بالبراءة، في حين تضمنت ردود المتهمين ومذكرات الدفاع نحو 75 صفحة عقب اختصار المكرر منها.