الأمم المتحدة: يجب تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بكوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية وغيرها من الدول يجب أن تطبق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة ببرامج بيونج يانج النووية والصاروخية بالكامل.

وأدلى جوتيريش بالتصريحات للصحفيين بعد اجتماعه برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو عقب أيام من عرض وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بدء محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة. وتصر اليابان على أن الوقت قد حان لمواصلة أقصى الضغوط على بيونج يانج لكي تبدأ محادثات بشأن برامج الشمال الصاروخية والنووية.

من جهته أفاد مسؤول الشؤون السياسية بالأمم المتحدة جيفري فيلتمانن الذي زار بيونج يانج الأسبوع الماضين أن مسؤولين بارزين في كوريا الشمالية لم يبدوا أي التزام بالمحادثات لكنه يعتقد أنه ترك الباب ” مفتوحًا بعض الشيء ” .