12 خدعة للتحايل على إلغاء آبل زر الرئيسية في هاتف iPhone X

واشنطن(صدى):

كشف مختصون، عن 12 خدعة يجب معرفتهم قبل شراء هاتف آبل الجديد iPhone X، بعد إلغاء زر الرئيسية التقليدي لإنجاز المهام الروتينية العديدة المرتبطة بهذا الزر.

الانتقال إلى الشاشة الرئيسية: يُمكنك الانتقال للشاشة الرئيسية في أي وقت عبر التحريك للأعلى من الحافة السفلية للهاتف.

البحث: للبحث بسرعة عن أي شيء على الجهاز وعلى الويب، اسحب للأسفل من منتصف الشاشة.

التبديل بين التطبيقات: في حال كنت ترغب بالتبديل السريع بين التطبيقات الفعالة، فاسحب للأعلى ثم توقف قليلاً لأجزاء من الثانية، بعدها سيظهر لك مبدل التطبيقات والذي يسمح بالتحريك لليسار للتبديل بين التطبيقات بسرعة.

إغلاق التطبيقات: أصبحت طريقة إغلاق التطبيق تعتمد على حركة السحب من الأسفل مع التوقف، اضغط على التطبيق المراد إغلاقه مع تثبيت الإصبع، حتى تظهر لك علامة إنهاء التطبيق في الأعلى.

مركز التحكم: لفتح مركز التحكم بسرعة، حرك للأسفل من الحافة العليا اليسرى للشاشة، يُمكنك أيضاً الاستفادة من ميزة 3D TOUCH للكشف عن مزيد من الخيارات حول عناصر التحكم.

الإشعارات: للاطلاع على الإشعارات، مثل المكالمات الهاتفية والرسائل، اسحب للأسفل من أعلى الشاشة.

آبل باي: إن كنت ترغب بالدفع الآمن عبر خدمة آبل باي Apple Pay فيمكنك القيام بذلك من خلال النقر مرتين على الزر الجانبي للهاتف لعرض بطاقة الائتمان الخاصة بك، بعدها سيطلب منك الهاتف المصادقة بواسطة ميزة Face ID الجديدة للتعرف على الوجه.

البحث عن الأدوات: للاطلاع على معلومات من التطبيق الذي قمت بإضافته إلى الأدوات، اسحب إلى اليسار من الشاشة الرئيسية أو شاشة القفل.

أخذ صورة للشاشة: يُمكنك الحصول على لقطة شاشة من خلال الضغط على الزر الجانبي وزر رفع مستوى الصوت في نفس الوقت ثم إفلاتهما بسرعة.

سيري: يُمكنك استدعاء المساعد الشخصي سيري Siri من خلال الضغط المطول على الزر الجانبي للهاتف، أو بمجرد أن تقول ” Hey Siri ” .

إجبار الهاتف على إعادة التشغيل: لسبب أو لآخر قد تضطر إلى إجبار الهاتف على إعادة التشغيل وللقيام بذلك اضغط على زر رفع مستوى الصوت واتركه، ثم اضغط على زر خفض مستوى الصوت واتركه، بعدها اضغط باستمرار على الزر الجانبي حتى يظهر شعار آبل.

إيقاف تشغيل الهاتف: يُمكنك إيقاف تشغيل iPhone X من خلال الضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي وأحد زري مستوى الصوت في آنٍ واحد حتى يظهر شريط التمرير، ثم قم بتحريكه لإيقاف التشغيل.