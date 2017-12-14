الصحة الفلسطينية: 378 إصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال

القدس المحتلة(صدى):

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن المواجهات التي اندلعت، أمس الأربعاء، بين فلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة 378 مواطنا، بينهم 42 إصابة نقلت إلى المستشفيات.

وأضافت الوزارة أن ” العدوان الإسرائيلي على شعبنا خلال الأيام الماضية، أسفر عن إصابة 2281 مواطنا، بينها 469 إصابة تعاملت معها المستشفيات في الضفة والقطاع ” ، موضحة أنه نُقل إلى مجمع فلسطين الطبي، إصابتان بالرصاص الحي، ومستشفى بيت جالا الحكومي 4 إصابات بالرصاص المعدني المغلَّف بالمطاط، ومستشفى الخليل الحكومي 9 إصابات، منهم إصابتان بالرصاص الحي، و3 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و4 جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، ومستشفى رفيديا بنابلس إصابتين إحداها بحجر من مستوطن، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ووصل مستشفى طولكرم الحكومي 4 إصابات متوسطة بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، ومستشفى أريحا الحكومي 5 إصابات طفيفة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأكدت الوزارة أن مستشفيات قطاع غزة، تعاملت مع 16 إصابة، 7 منها بالرصاص الحي، و3 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وإصابة جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وإصابتان مباشرة بقنابل الغاز، و3 إصابات جراء القصف.