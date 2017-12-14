دي ميستورا يوجه روسيا بإقناع النظام السوري بالتوصل لاتفاق سلام

واشنطن(صدى):

وجه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، روسيا على إقناع النظام السوري بضرورة التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو سبعة أعوام.

وأكد دي ميستورا أن الفشل في التوصل إلى السلام سريعا عبر وساطة الأمم المتحدة قد يؤدي إلى ” تفكك سوريا ” ، مشيرا إلى أن: ” في حال لم نتوصل إلى السلام سريعا فإننا سنصل إلى تفتيت سوريا ” .

وأضاف: ” يمكن أن يعتقد البعض أنه انتصر في حرب ميدانية، إلا أن الأمر مؤقت، ولا بد من كسب السلام ” ، معتبرا أنه ” من أجل الفوز بالسلام يجب على روسيا التحلي بالشجاعة لدفع النظام لقبول ضرورة وجود دستور جديد وانتخابات جديدة عن طريق الأمم المتحدة ” .