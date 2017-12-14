الجوازات تكشف حقيقة إصدار إقامة مؤقتة للعمالة الوافدة حديثا أو ” المتغيبين “

علي القحطاني(صدى):

كشف مدير عام الجوازات اللواء سليمان عبد العزيز اليحيى، عن الأنباء المتداولة بشأن التوجه لإصدار إقامة مؤقتة للعاملين القادمين حديثاً أو المتغيبين عن كفلائهم.

وأكد اليحيى، أنه لا يوجد توجه لإصدار إقامة مؤقتة للعاملين القادمين حديثا أو المتغيبين عن كفلائهم، موضحا أنه تم الاكتفاء بوجود جواز السفر والذي يعتبر المستند الرئيسي للعامل والإقامة هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة، مشيرا إلى التعاون مع سفارات الدول للاستفسار عن العمالة الوافدة قبل وصولهم والعمل جار بهذا الموضوع مع السفارات التي يوجد لها جاليات كبيرة في المملكة، وفقا لصحيفة الرياض.

وشدد اليحيى على أن جميع خدمات وتطبيقات إدارة الجوازات الكترونية محمية بشكل كامل من أي مخاطر أو هجمات الكترونية، وهناك تعاون تام مع مركز المعلومات الوطني بهذا المجال والذي يقدم أعلى المعايير في أمن المعلومات.