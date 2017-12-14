البيت الأبيض: لا يمكن إجراء مفاوضات مع كوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

أكد مسؤول في البيت الأبيض أنه لا يمكن إجراء مفاوضات مع كوريا الشمالية حتى ” تحسن سلوكها بشكل جذري ” .

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض: ” في ضوء أحدث تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية، من الواضح أن الوقت ليس مناسبا الآن لإجراء مفاوضات ” .

وكان وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون، قال إن الولايات المتحدة ” مستعدة للتحدث مع كوريا الشمالية في أي وقت تريده، ونحن على استعداد لعقد الاجتماع الأول دون شروط مسبقة ” ، في تخل عن مطلب رئيسي للولايات المتحدة بضرورة قبول بيونج يانج أولا بأن أي مفاوضات ستكون بشأن تخليها عن ترسانتها النووية.