الجيش اليمني يُكبد ميليشيا الحوثي الإيرانية خسائر كبيرة في صعدة

فهمي محمد(صدى):

نجح الجيش اليمني بمساعدة طيران التحالف العربي لاستعادة الشرعية أمس الأربعاء، في الوصول لأولى مديريات الجوف من جهة محافظة صعدة معقل رئيس الميليشيات الحوثية.

وأكد قائد محور صعدة العميد الركن عبيد الأثلة، أن ميليشيات الحوثي تنهار يوما بعد الآخر وتتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، متوعدا الميليشيات بمفاجآت كبيرة خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن الجيش اليمني وصل إلى شقة القورة وهي أولى مناطق مديرية الخب والشعف التابعة لمحافظة الجوف.