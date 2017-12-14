مصادر تكشف تفاصيل وقف ” تعويض البطالة ” 

عادل الحربي(صدى):

أكدت مصادر أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية توقف تعويض البطالة ” ساند ” إذا تجاوزت فترة بقاء المستفيد خارج المملكة 60 يوما متصلة أو منقطعة في العام.

ويصرف التعويض في حال تم الفصل بصورة خارجة عن إرادة الموظف بواقع 60% من راتب أول 3 شهور اشتراك، و50% عن الشهور الأخرى، وتبلغ مدة الاستفادة من التعويض 12 شهرًا منفصلة أو متصلة خلال عامين في كل مرة من مرات الاستحقاق.

من ناحية أخرى أكدت المؤسسة أن النظام يقضى بإلزام صاحب العمل بالاشتراك عن العامل خلال فترة الإجازات، مشيرًا إلى تحويل تعويضات ساند في بداية كل شهر هجري على رقم الحساب المسجل عند التقديم.