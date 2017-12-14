انتحار سيناتور أمريكي بعد اتهامه بالتحرش
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم، إن السيناتور الأمريكي الجمهوري، دان جونسون، انتحر إثر اتهامه بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 17 عامًا
وقالت وسائل الإعلام، أطلق على نفسه الرصاص أثناء وقوفه على جسر ماونت واشنطن.
وكان مركز كنتاكي للتحقيقيات قد أكد، يوم الإثنين الماضي، أن جونسون، والذي يمثل ولاية كنتاكى، اعتدى جنسيا على ماراندا ريتشموند.
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2231 ] نشر منذ 49 دقيقة
عمرها 17 سنة وربما تمتلك من الخبرات في ذلك المجال ماليس لدى كثير ممن في عمرها في مجتمعات اخرى وربما تفوقهم بمئات المرات , ثم يزعمون انها طفله , هذه يطلق عليها حدث وليست طفله , ثم ان هؤلاء يمارسون الجنس على قارعة الطريق دون حياء اوخجل وفجأة ودون مقدمات هبطت عليهم السكينة والوقار والاخلاق الفاضله اين كانو طوال تلك الفترة ولماذا لم يتقدمو بشكوى رسمية في حينه ولا كانت المسأله تخدم مصلحتهم في ذلك الوقت ثم تغير الحال واصبح تقديم الشكاوى بعد مدد وصلت في بعض الاحيان الى 40 عاما اكثر ربحا من السابق , كان يجب ان تعتبر في مجتمعهم بعد انقضاء تلك المدة بمثابة تشويه سمعة ليس الا فهذه التهم ايضا تسقط بالتقادم
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1083 ] نشر منذ 43 دقيقة
فى ستين هههههههههههههه سلامة