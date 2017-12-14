انتحار سيناتور أمريكي بعد اتهامه بالتحرش

واشنطن(صدى):

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم، إن السيناتور الأمريكي الجمهوري، دان جونسون، انتحر إثر اتهامه بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 17 عامًا

وقالت وسائل الإعلام، أطلق على نفسه الرصاص أثناء وقوفه على جسر ماونت واشنطن.

وكان مركز كنتاكي للتحقيقيات قد أكد، يوم الإثنين الماضي، أن جونسون، والذي يمثل ولاية كنتاكى، اعتدى جنسيا على ماراندا ريتشموند.