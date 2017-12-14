مختصون يكشفون نصيب المرأة من وظائف السينما

نايف السالم(صدى):

أوضح رئيس لجنة المراكز التجارية بغرفة تجارة وصناعة جدة محمد علوي، أن نسبة الوظائف المتاحة للمرأة مع بدء انطلاق مراكز السينما لا تقل عن 50%، من مجموع نحو 30 ألف وظيفة دائمة.

وأشار علوي، إلى أنه من المتوقع افتتاح 300 دار سينما في مختلف مناطق المملكة بحلول عام 2030، متوقعا تنوع الوظائف المتاحة للمرأة ما بين المبيعات والاستقبال والتواصل الاجتماعي والتسويق والإعلانات وغيرها من المجالات التي تبدع فيها المواطنات، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأكد مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الدكتور عمر الجاسر، أن العمل جاري لإعداد 5 دورات تخصصية في فن المكياج السينمائي، باعتباره سيصبح أحد متطلبات صناعة الأفلام في السعودية، مضيفا أن لدينا 20 مدربة في فن المكياج السينمائي، عملن على تدريب وتخريج نحو 100 متدربة، أصبحن بالفعل يزاولن العمل، مع صناع الأفلام ويوتيوب.