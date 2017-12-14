ميزة جديدة بتطبيق ” ماسنجر ” تبهر الجمهور

واشنطن(صدى):

أضاف تطبيق ” ماسنجر ” الخاص بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، ميزة جديدة لمستخدميه تعرف باسم ” streak ” .

الميزة الجديدة، عبارة عن توضيح عدد أيام التواصل والدردشة بدون انقطاع، تظهر على شكل أيقونة الصعقة الكهربائية، وبجانبها أيقونة ساعة رملية، ورقم يشير إلى عدد الأيام التي تواصلت بها مع كل شخص بدون انقطاع.

يشترط أن تدردش مع أي صديق لمدة يومين متتاليين حتى تبدأ الأيقونة بالظهور، وستتوقف عند انقطاع التواصل.