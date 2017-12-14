بالصور.. لاعب كرة سلة يبهر المارة بمهارات القفز لأعلى وفوق السيارات 

نورة الشهري(صدى):

في استعراض للمهارات في الشوارع ، قفز أحد لاعبي كرة السلة من فوق صديقه مرة، بينما قام بالقفز من فوق سيارة مرة أخرى، ثم قفز لمسافات طويلة في مرة ثالثة، وفقا لصحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية.

وكما يفعل ” بيتر باركور ” ، والذي تنسب إليه رياضة الباركور الشهيرة، فعل هذا الرجل ” ديكستون كورتشفيلد ” ، والذي يمتلك موهبة حقيقية، لأنه يمكنه القفز لمسافات ضخمة، لا تصدق، وكورتشفيلد، شاب بالغ من العمر 20 عاما، من ولاية كارولينا الشمالية، يمكنه القفز لمسافات ضخمة بكل سهولة، وهذا اللاعب حصل على منحة دراسية جامعية بسبب موهبته. يقال إن “ديكتسون” لم يخضع لتدريب على مهاراته أبدا، ومع ذلك يمكنه القفز من على حافة أحد أوسع الطرق إلى الحافة الأخرى.

تظهر أشرطة الفيديو المنشورة لـ ” ديكتسون ” ، المهارة الفائقة التي يتمتع بها، والقفز من فوق حمام سباحة كامل، وأيضا من الممر إلى الممر الأخر في السوبر ماركت.