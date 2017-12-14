بدء حجز 900 وحدة سكنية في تبوك

محمود البلوي(صدى):

أعلنت شركة ” شمائل ” الخليج للمقاولات، بدء إجراءات حجز 900 وحدة سكنية ” تاون هاوس ” ، في مشروع إسكان ” بساتين تبوك ” ، للمواطنين المستفيدين من برامج الدعم السكني، عبر برنامج البيع على الخريطة، التابع لوزارة الإسكان.

وأكدت الشركة أن أسعار الوحدات السكنية تبدأ من 560 ألف ريال، مشيرة إلى أن المشروع يضم عددا من النماذج السكنية المختلفة، متنوعة المساحات والتصاميم، وتتكون من طابقين رئيسين، إضافة إلى طابق علوي، يحتوي على عدد من الخدمات، ولكل وحدة موقف سيارة، وحديقة خاصة، ومساحة أمامية مستقبلية لإضافة ملحق خارجي بما يتوافق مع حاجات المستفيدين، وفقا لصحيفة عكاظ.