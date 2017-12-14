” الجنائية الدولية ” : الفشل في القبض على ” البشير ” انتهاك صارخ لنظام روما ومجلس الأمن 

أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ، أن الفشل فى إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير هو انتهاك صارخ لنظام روما الأساسي، الذى أنشأ المحكمة، وتقويض لسمعة مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت بنسودا ، في إحاطتها الدورية لمجلس الأمن الدولي، أن المجلس لم يستجب لاستضافة بعض الدول للرئيس السوداني الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة، مضيفة: ” هذا التقاعس المكلف يمكن أن يقوض محاربة الإفلات من العقاب، بما يؤدي إلى خفض سقف المساءلة الذي حارب الكثيرون من أجل رفعه إلى درجة عالية. هذا الفشل المستمر لن يؤدي إلا إلى تشجيع الآخرين على دعوة البشير إلى بلدانهم، وهم يشعرون بأمان اليقين بأنه لن تكون هناك عواقب من هذا المجلس على مثل تلك الانتهاكات ” .

وأضافت فاتو بنسودا، أن عمر البشير زار عدة بلدان منها أوغندا وتشاد والأردن وروسيا، منذ التقرير الأخير الذى قدمته لمجلس الأمن بهذا الشأن.