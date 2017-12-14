الأميرة ريما بنت بندر: خطاب خادم الحرمين يعد بمثابة الرؤية الواضحة للمملكة

علي القحطاني(صدى):

أكدت وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمام مجلس الشورى، يعد بمثابة الرؤية الواضحة للمملكة في رسم سياساتها الخارجية، المنطلقة من مكانة المملكة وثقلها الكبير في العالمين الإسلامي والدولي.

وأعربت عن اعتزازها بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين، قائلة: ” قيادتنا تسير بخطى ثابتة في شتى المجالات، ومن بينها الجوانب التنموية، وتصنع قيادتنا مستقبل هذا الوطن وأجياله، وتعتمد على الشفافية والوضوح، إلى جانب الكفاءات من أبناء وبنات الوطن ” .

وأبدت عن خالص الشكر والتقدير والامتنان لما تجده المرأة السعودية من دعم واهتمام وتمكين، أتاح لها فرصة التواجد في كافة المجالات للمساهمة في البناء والعمل، لافتة إلى أن خطاب خادم الحرمين الشريفين جاء ليؤكد هذا التوجه في المرحلة المقبلة.