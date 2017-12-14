الأطفال ذو الـ 9 أشهر والعامين محرومون من التطعيمات والمراكز الخاصة توفرها بـ 300 ريال 

حمود العنزي(صدى):

بسبب غياب تطعيمات المواليد لأعمار الـ9 أشهر والسنتين، اشتكى عدد من أولياء الأمور من المراكز الصحية أو بعض المستشفيات الحكومية.

وأبلغ عدد من الأهالي، وزارة الصحة عبر هاتف الشكاوى المجاني 937 ، لم يجدوا أي رد من الوزارة، مكتفين بالإشارة إلى أنه سيتم التواصل لاحقا، دون تحديد أي موعد لوصول تلك التطعيمات.

واستغرب أولياء الأمور من توفر التطعيمات في مستشفيات القطاع الخاص، فيما تغيب في المراكز الحكومية، الأمر الذي يجعلهم في حيرة من أمرهم، فإما أن يصبروا في انتظار توفر التطعيمات التي لا يعرف موعد وصولها ولا مدة الانتظار سواء لأسابيع أو أشهر، خاصة أن موعد التطعيم اللاحق لا يفصل عن هذا التطعيم سوى 3 أشهر، وإما أن يلجأوا للقطاع الخاص مما يكبدهم مصاريف إضافية تصل إلى أكثر من 300 ريال.