مستشفى يحتجز رضيعة لسبب غريب

أنقرة(صدى):

أقدم مستشفى تركي، على احتجاز طفلة حديثة الولادة بعد عدم دفع أبويها السائحين من بريطانيا تكاليف المشفى، وهي 134 ألف دولار.

وذهبت أديل بليك وزوجها بريندون من بريطانيا لقضاء إجازة في تركيا، لكن لسوء الحالة الصحية للزوجة الحامل، اضطرت إلى الاحتجاز في مشفى لمدة 3 شهور لحين موعد الولادة.

وفوجىء الأبوان أن شركة التأمين التي أمنت رحلتهم إلى تركيا لم تتكفل بالمصاريف، عندما احتجزت إدارة المستشفى الطفلة، ما دفع الزوجان إلى اللجوء إلى الشرطة والسلطات المحلية.

وقامت شركة التأمين بدفع تعويض للمشفى قدره 5400 دولار ليستلم الأبوان الطفلة ويغادرا البلاد مصابين بالذهول من هول ما حدث.