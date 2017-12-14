صور.. وزير الخارجية الإماراتي يتابع مباراة ريال مدريد والجزيرة وسط الجماهير

أبو ظبي(صدى):

حرص وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على متابعة مباراة ريال مدريد الإسباني والجزيرة الإماراتي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في مدرجات ملعب مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ورغم تواجد الشيخ عبدالله بن زايد في المقصورة الرئيسية مع عدد من المسؤولين بينهم رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، إلا أن صوراً أخرى أظهرته وهو واقف بين الجماهير يتابع المباراة، تم تداولها على نحو واسع، حيث أشاد الجمهور الإماراتي بتواضعه.