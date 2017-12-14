تحذير من حسابات قطرية وإخوانية تخدع اليمنيين بزعم تأييد ” صالح “

عادل الحربي(صدى):

قام عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالتحذير من العبث الإخوانجي والمخابرات القطرية بالشعوب العربية، وذلك عبر مئات المعرفات المدعية تأييدها للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وحزب المؤتمر التابعة للمخابرات القطرية و ” جماعة الإخوان ” و ” خلايا عزمي ” الهادفة إلى ضرب اللحمة الوطنية اليمنية.

وتداول عدد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الحسابات الإخبارية اليمنية كحساب ” اليمن مباشر ” ، صوراً وأسماء لمعرفات مندسة مدعية انتسابها للمؤتمر، تهدف إلى نشر الفتنة بين قيادات حزب المؤتمر ودول التحالف العربي، مؤكدين تبعيتها لـ ” تنظيم الحمدين ” ، و ” الإخوان ” .