نفاد جميع الشقق الـ196 مترا من معرض ” مشروع جدة “

نايف السالم(صدى):

أكد مصادر، نفاد حجز جميع الشقق السكنية بمساحة 196 مترا مربعا، التي كانت معروضة، في معرض مشروع ” بوابة التحلية ” ، الذي أطلقته وزارة الإسكان في جدة.

وأوضحت المصادر، أن الشقق المعروضة تعد أكبر المنتجات السكنية مساحة في مشروع ” بوابة التحلية ” ، مشيرة إلى أن المعرض يستمر لمدة 30 يوما، موضحة أن البنوك والشركات التمويلية المشاركة في المعرض لم تبلغ بموعد انطلاقه إلا قبل بدايته بنحو 24 ساعة.

وأشارت المصادر إلى أن بوابة وزارة الإسكان الإلكترونية قد توقفت عن إعطاء مواعيد لدخول المعرض، وحجز المنتجات السكنية، التي وضعتها الوزارة على موقعها، وذلك بسبب ضغط المستخدمين على الموقع، ومن المنتظر أن تعاود الوزارة فتح حجز المواعيد على موقعه الإلكتروني في وقت لاحق.

وكانت الوزارة قد أعلنت أنه اعتبارا من الأحد الماضي، ستفتح أبواب المعرض أمام المستفيدين من برنامج الدعم السكني؛ لبدء إجراءات الحجز، مع التأكيد على تسليم الوحدات السكنية خلال فترة لا تتجاوز الأعوام الثلاثة كحد أقصى من بداية توقيع العقد.

ويقع المشروع على تقاطع طريق الحرمين مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز ” التحلية ” .