الاتحاد يتدرب على فترتين استعدادا للباطن

ماجد محمد(صدى):

قرر مدرب الاتحاد سييرا، التدرب على فترتين على ملعب نادي الباطن اليوم الخميس وغدا الجمعة، قبل مواجهة الباطن يوم السبت القادم، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويهدف سييرا للتعود على الأجواء الباردة في حفر الباطن، خصوصا أن الملعب الذي سيحتضن اللقاء أرضيته من النجيلة الصناعية، كما سيجري مناورة كروية اليوم سيعتمد من خلالها التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة، إذ سيجري بعض التغييرات الفنية في كافة خطوط الفريق عدا خط الهجوم، بما يتناسب مع الأسلوب الفني الذي سينتهجه في مباراة الباطن.