أحد يتسلح بدفاعه الحديدي أمام الشباب

نواف السالم(صدى):

واصل نادي أحد، تدريباته استعدادا للقاء الشباب، غدا الجمعة، في المدينة المنورة تحت قيادة المدرب الجزائري نبيل بن نغيز، رافضا منح اللاعبين إجازة بعد لقاء الأهلي.

وتكتمل صفوف الفريق بعودة مدافعيه عمر هوساوي وأسامة عاشور، إلى جانب تألق المدافع مهند الشنقيطي الذي أثبت وجوده بشكل كبير في لقاء الأهلي، وقد يكون أحد خيارات المدرب في اللقاء.

ويدفع المدرب بنجم الفريق المحترف السوداني سيد الضو، الذي تغيب عن لقاءي القادسية والأهلي، بعد انتهاء مراحل علاجه من إصابته في العضلة الضامة، وكذلك عودة لاعب الوسط أيمن فتيني.