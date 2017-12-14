مواطنون يرفعون صور ولي العهد تأييدا له في وجه دولة الملالي

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عدة صور لمواطنين يدعمون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حين يدوسون بأحذيتهم على صور أحد الرموز الإيرانية.

وتفاعل النشطاء مع الصور منهم من رأى أنها لا تليق بالشعب الخليجي، ومنهم من حبذ الفعل مؤيدا لولي العهد .

وقال مغرد: ” بيض الله وجهك ومن معك لكن عندي ملاحظة بسيطة علم الانجاس الفرس المجوس يتوسطه كلمة الله ﷻ لو تلافيتوها بشعار مثلاً لكان أحسن وفقك الله “.

ودون مغرد آخر: ” غلط هذا الشيء وأخذتوه من أعداء السعودية ارفع صورة محمد بن سلمان بس لاتدوس اعلام دول أو صور ناس متخلفة.. هذا أسلوب رجعي “.