4 مشاريع في الطاقة النظيفة تدخل مصر عصر جديد

القاهرة(صدى):

في الفترة الماضية، استطاعت مصر دخول عصر الطاقة النظيفة من أوسع أبوابه، بعد بدءها في عدة مشاريع عملاقة في الغاز والطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وتهدف المشاريع إلى توليد الكهرباء من مصادر مختلفة لتفي بحاجتها من الطاقة بما يعادل 90% مما يوفره السد العالي، حيث بدأت في التشغيل التجريبي حقل الغاز ” ظهر ” بالبحر الأبيض المتوسط، كجزء من المرحلة الأولى وبقدرة إنتاجية تصل إلى 350 مليون قدم مكعب يوميًا.

ودخل مشروع الضبعة النووي، حيز التنفيذ حيث ستبدأ شركة روساتوم الروسية في أعمال بناء 4 وحدات للطاقة النووية في الموقع، وستتيح توفير ما يصل إلى 10 في المئة من إجمالي الطاقة التي تنتجها مصر، وإلى جانب الغاز والطاقة النووية، يقطع مشروع الطاقة الشمسية مراحل متقدمة، إضافة إلى محطة ” الزعفرانة ” لطاقة الرياح.