مدير حساب المواطن يرد على تساؤل حول الحد الأدنى للدعم

علي القحطاني(صدى):

‏‫قال المشرف العام على برنامج حساب المواطن المهندس علي راجحي،إن الحساب ينتظر بيانات من وزارة الصناعة والطاقة عن الإصلاحات في أسعار الطاقة حتى تكتمل حسابات الدعم للمواطنين.

وأضاف الراجحي، أن الحد الأدنى المتوقع لحساب المواطن هو 300 ريال، ولا يوجد حد أعلى لبرنامج الدعم.

وأشار المهندس على راجحي، خلال لقاء تليفزيوني عبر شاشة القناة الأولى، إلى أن برنامج حساب المواطن درس 5 مليون فاتورة كهرباء، وتم مراجعة متوسط السعر والاستهلاك حتى يتم احتساب الدعم، مضيفًا أن البرنامج نسق مع مؤسسة النقد لعدم المساس بأي دعم يصل من حساب المواطن يودع في حسابات المسجلين.

وبين راجحي أن الحد الأدنى التقريبي للدعم هو 300 ريال، لكن حتى الآن لم تتضح الصورة بشكل كامل بسبب الحاجة إلى بيانات الإصلاحات الاقتصادية ومقدار الزيادة في الأسعار.

وتابع راجحي أن البرنامج لن ينظر الالتزامات المالية للمسجلين في حساب المواطن، ويتم احتساب الدخل كاملًا، وعلى ضوئه يتم إيداع الدعم المالي.