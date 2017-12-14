مصرع 30 حوثيا في غارات جوية للتحالف العربي على صنعاء

فهمي محمد(صدى):

توفي أكثر من 30 عنصراً من الميليشيات الحوثية الإيرانية، وأصيب العشرات جراء مواجهات وغارات شنتها قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن.

وأوضحت مصادر أن مقتل العدد الأكبر من الحوثيين جاء في غارة جوية للتحالف استهدفت معسكراً للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، لافتةً إلى أن الاشتباكات الميدانية تتواصل في مناطق بني سراع والشغادرة وميدي وحرض ومستبأ والجر، مشيرا إلى أن طائرات التحالف تواصل غاراتها على مناطق ومعسكرات تجمع الحوثيين داخل صنعاء.