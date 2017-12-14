بالفيديو.. أجمل مظهر جمالي تراه من مرتفعات بني عمرو شمال أبها

أبها(صدى):

كشف منظر جمالي مبهر وثقه مواطن، صباح أمس الأربعاء، في مركز بني عمرو شمال مدينة أبها، بحر الضباب الذي يغطي كامل القرى والمراكز التهامية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي صوره المواطن من مرتفعات مركز بني عمرو المطلة على تهامة، الشكل الذي حمل جمالًا بلا حدود واستوقف المصورين لالتقاط الصور والفيديوهات له.

ويتكرر المشهد من وقت لآخر خلال فصل الشتاء، حيث تشهد المرتفعات في منطقة عسير هذه الأيام برودة في الأجواء وانخفاض كبير في درجات الحرارة.

وتكون درجات الحرارة في المحافظات والمراكز والقرى التهامية معتدلًا، ليجعلها مقصدًا هامًّا للزوار والسياح في هذه الأيام.