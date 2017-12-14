العمل تلغي دور الأيتام للفتيات قريبا.. وتعد نظام بديل له

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن اعتزام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلغاء دور الإيواء للفتيات للأيتام مع تفعيل نظام البيوت الاجتماعية قريبا.

وأوضحت المصادر، أن تفعيل نظام البيوت الاجتماعية يتم الإعداد لتنفيذه فعليا خلال الشهور المقبلة، مشيرة إلى أن الهدف من النظام الجديد هو إشراك الأيتام بالمجتمع وإمدادهم بحياة الأسرة الطبيعية.

وأكدت المصادر أن نظام البيوت الاجتماعية سيجرى فيه تخصيص منازل بعدة أحياء متفرقة في المدينة الواحدة بحيث يعيش في المنزل الواحد 8 أيتام، مبينةً أن دور الأخصائية الاجتماعية سيقتصر على زيارات محدودة لتلك المنازل.