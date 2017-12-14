تعليق ” ترامب ” على استقالة مستشارته المقربة
علَق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، على استقالة مستشارته المقربة أوماروسا مانيجولت.
وقال ” ترامب ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” شكرًا لخدماتك يا أوماروسا.. أتمنى لكِ التوفيق ” .
يأتي ذلك بعدما نفى جهاز الخدمة السرية للبيت الأبيض، ما تردد في وسائل الإعلام الأمريكية حول أن البيت الأبيض أجبر أوماروسا على الاستقاله وذلك بتوصيه من كبير موظفي إدارة ترامب، الجنرال جون كيلي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23943 ] نشر منذ 56 دقيقة
بصراحة وبدون زعل مستر ترامب
من أتجاه نظراتك👀👀👀 للمستشارة
عرفت أن عيونك زاااااااايغه
وزين أنها لحقت على عمرها وأستقالت قبل ماتشتد المربعانية🤗🤗🤗
abu ammar[ عدد التعليقات: 14647 ] نشر منذ 49 دقيقة
يمكن هو اللي تخلص منها لانها ما عجبته