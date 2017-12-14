10 مليون ريال مهر زوجة مغربية يشعل ” تويتر ” في المملكة

علي العنزي(صدى):

نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” خلال الساعات الماضية أن مواطن سعودي تزوج من مغربية بمهر 10 مليون ريال ما أثار حالة من الجدل .

ودشن مغردون ” هشتاجا جديدا ” بعنوان ” سعودي يتزوج مغربية بـ 10 مليون ” ، وتباينت ردود الأفعال حيث اعترض مغردون على غلاء المهر فيما أيد البعض هذا الزواج.

وقال مغرد: ” حصل اليوم.. شاب سعودي يتزوج فتاة مغربية بــ 10 مليوون.. ولكن يوجد أسباب غامضة للزواج.. تعرف على الاسباب والتفاصيل بـأول تعليق ” .

وعلق مغرد قائلا: ” السعودي يحب المرأه تكون عبده له وهذا ما تفعله المغربيات المرأه السعوديه عزيزة نفس وقويه بنفسها لا تجيد هذا الدور….! ” .

وأضافت مغردة : ” يزعجنا بالمهور غالية وما نقدر نتزوج وإذا تزوج سعودية مهرها 100 ألف يذلها بذا المهر وينكد عليها عيشتها ويخليها تكره اليوم اللي وافقت أنها تتزوجه وهو عند المغربيات يدفع الملايين !! ” .