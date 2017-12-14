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عالمة فلك تتنبأ بنهاية ” أردوغان “

عالمة فلك تتنبأ بنهاية ” أردوغان “
أنقرة(صدى):

كشفت عالمة الفلك المصرية، جنا عطايا، عن تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحادث خطير في 2018، يلقى مصرعه على إثره.
وأضافت ” جنا ” ، خلال حوارها عبر فضائية مصرية، أنها تتنبأ بأن أردوغان سيتعرض للخيانة، وسيتم قتله من أقرب الناس له.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 23943 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههه ههههههههه
بكرة النهار نوصل ل2020وأردوغان باقي موجود
وتقول مش ئصدي يقماعه
معليش في شوية لخبطه ف التواريخ عند الجن بتوعي
مثل كل مره😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 14647 ] نشر منذ 58 دقيقة

يكون خير

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