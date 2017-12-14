عالمة فلك تتنبأ بنهاية ” أردوغان “

أنقرة(صدى):

كشفت عالمة الفلك المصرية، جنا عطايا، عن تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحادث خطير في 2018، يلقى مصرعه على إثره.

وأضافت ” جنا ” ، خلال حوارها عبر فضائية مصرية، أنها تتنبأ بأن أردوغان سيتعرض للخيانة، وسيتم قتله من أقرب الناس له.