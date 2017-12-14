عالمة فلك تتنبأ بنهاية ” أردوغان “
كشفت عالمة الفلك المصرية، جنا عطايا، عن تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحادث خطير في 2018، يلقى مصرعه على إثره.
وأضافت ” جنا ” ، خلال حوارها عبر فضائية مصرية، أنها تتنبأ بأن أردوغان سيتعرض للخيانة، وسيتم قتله من أقرب الناس له.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23943 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههه ههههههههه
بكرة النهار نوصل ل2020وأردوغان باقي موجود
وتقول مش ئصدي يقماعه
معليش في شوية لخبطه ف التواريخ عند الجن بتوعي
مثل كل مره😂😂😂😂😂😂😂😂😂
abu ammar[ عدد التعليقات: 14647 ] نشر منذ 58 دقيقة
يكون خير